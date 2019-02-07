Ярмоленко больше не выйдет на поле в этом сезоне

Украинский футболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини сообщил, что полузащитник Андрей Ярмоленко не успеет восстановиться до конца сезона, передает пресс-служба лондонского клуба.

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Планировалось, что украинец вернется в апреле-мае, однако чилийский специалист заявил, что Андрей далек от возвращения на поле.

В этом сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал один ассист.

Напомним, что украинский атакующий хавбек Вест Хэма получил серьезную травму ахилла в матче 9-го тура АПЛ.