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Ярмоленко больше не выйдет на поле в этом сезоне

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Украинский футболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини сообщил, что полузащитник Андрей Ярмоленко не успеет восстановиться до конца сезона, передает пресс-служба лондонского клуба.

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Планировалось, что украинец вернется в апреле-мае, однако чилийский специалист заявил, что Андрей далек от возвращения на поле.

В этом сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал один ассист.

Напомним, что украинский атакующий хавбек Вест Хэма получил серьезную травму ахилла в матче 9-го тура АПЛ.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Мануэль Пеллегрини
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Источник: www.whufc.com

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trgvm1    07.02.2019, 17:26
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