Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии

Комментариев: 0
Экс-игрок Ливерпуля может стать игроком Челси.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо в скором времени может перебраться обратно в Англию.

Читай также: Коутиньо может покинуть Барселону после разговора с Вальверде

Как сообщает The Independent, 26-летний бразилец попал в сферу интересов Челси. Лондонцы видят в футболисте потенциальную замену Эдену Азару, который летом может стать игроком Реала.

Отметим, что Коутиньо 5 лет отыграл в АПЛ, выступая за Ливерпуль. Он провел 152 матча, в которых забил 41 гол.

Ранее сообщалось, сколько Барселона хочет выручить с продажи Филиппе Коутиньо.

Поделись:
Теги: Эден Азар, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Филиппе Коутиньо, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь