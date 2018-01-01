Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии

Экс-игрок Ливерпуля может стать игроком Челси.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо в скором времени может перебраться обратно в Англию.

Читай также: Коутиньо может покинуть Барселону после разговора с Вальверде

Как сообщает The Independent, 26-летний бразилец попал в сферу интересов Челси. Лондонцы видят в футболисте потенциальную замену Эдену Азару, который летом может стать игроком Реала.

Отметим, что Коутиньо 5 лет отыграл в АПЛ, выступая за Ливерпуль. Он провел 152 матча, в которых забил 41 гол.

Ранее сообщалось, сколько Барселона хочет выручить с продажи Филиппе Коутиньо.