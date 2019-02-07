Почеттино, Зидан и Бекхэм после совместного ужина покинули ресторан через черный ход
Наставник Тоттенхэма был замечен в Лондоне в компании Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма.
Как сообщает The Sun, папарацци застали их при выходе из ресторана Locanda Locatelli. Отмечается, что они покидали ресторан через черный ход.
В связи с тем, что в СМИ Почеттино называют фаворитом на должность главного тренера Реала, его встреча с экс-наставником “сливочных“ и легендой Королевского клуба подогрела слухи о скором переезде Маурисио в Испанию.
Также весьма странным был их уход из ресторана. Все трое покинули помещение через кухню с разницей в несколько минут. Первым ушел Зидан в 22:52, через минуту здание покинул Бекхэм, а в 22:55 из ресторана ушел Почеттино.
Ранее экс-игрок Ливерпуля заявил, что Маурисио Почеттино нужно возглавить Манчестер Юнайтед.
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