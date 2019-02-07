Почеттино, Зидан и Бекхэм после совместного ужина покинули ресторан через черный ход

Встреча наставника Тоттенхэма с бывшими "галактикос" подогрела слухи о его возможном переходе в мадридский клуб.

Наставник Тоттенхэма был замечен в Лондоне в компании Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма.

Как сообщает The Sun, папарацци застали их при выходе из ресторана Locanda Locatelli. Отмечается, что они покидали ресторан через черный ход.

Зинедин Зидан thesun.co.uk

В связи с тем, что в СМИ Почеттино называют фаворитом на должность главного тренера Реала, его встреча с экс-наставником “сливочных“ и легендой Королевского клуба подогрела слухи о скором переезде Маурисио в Испанию.

Маурисио Почеттино thesun.co.uk

Также весьма странным был их уход из ресторана. Все трое покинули помещение через кухню с разницей в несколько минут. Первым ушел Зидан в 22:52, через минуту здание покинул Бекхэм, а в 22:55 из ресторана ушел Почеттино.

Дэвид Бекхэм thesun.co.uk

Ранее экс-игрок Ливерпуля заявил, что Маурисио Почеттино нужно возглавить Манчестер Юнайтед.