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Из обломков самолета, в котором летел Сала, было извлечено тело

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Найденное тело было поднято со дна, однако все еще неизвестно, кому оно принадлежит.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Getty Images

Отдел по расследованию авиапроисшествий Великобритании сообщил, что из обломков самолета, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, было извлечено тело.

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Как сообщает Sky Sports, на данный момент не установлено, принадлежит ли тело футболисту Кардиффа Эмилиано Сале или пилоту воздушного судна Дэйву Ибботсону.

Напомним, самолет, на котором летел Сала, пропал с радаров 21-го января. Уже 3-го февраля стало известно о найденных обломках воздушного судна под водой, а также об обнаруженном в салоне теле.

В результате расследования было установлено, что самолет, на котором летел Сала, принадлежал агенту Уилли Маккэю, хотя он это категорически отрицает. В подтверждение этой версии была опубликована переписка Салы с сыном Маккэя.

Также было установлено, что пилот Дэйв Ибботсон не имел лицензии на перевозку пассажиров, а также работал механиком и диджеем.

Ранее сообщалось, что сестра Салы опубликовала трогательное фото, от которого сжимается сердце.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, Кардифф Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, самолет, крушение, авиакатастрофа, обломки, тело, трагедия
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