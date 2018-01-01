Эвертон - Манчестер Сити 0:2 видео голов и обзор матча АПЛ

"Горожане" без проблем обыграли Эвертон, благодаря чему возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

Гарбриэл Жезус забивает гол в ворота Эвертона Getty Images

Манчестер Сити обыграл Эвертон со счетом 2:0 в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" без проблем справились с хозяевами поля, что принесло клубу из Манчестера первую строчку в турнирной таблице АПЛ и сохранив интригу в борьбе за чемпионство.

Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон - Манчестер Сити:

Эвертон - Манчестер Сити 0:2

Голы: Ляпорт, 45+2, Жезус, 90+8.

Эвертон: Пикфорд - Кенни, Зума, Кин, Динь - Гомеш (Сигурдссон, 63), Гана, Дэвис - Уолкотт (Тосун, 80), Калверт-Льюин, Бернард (Ришарлисон, 73).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Стоунз, Ляпорт - Гюндоган, Фернандиньо, Д. Силва (Де Брюйне, 89) - Б. Силва, Агуэро (Жезус, 80), Сане (Стерлинг, 59).

Предупреждение: Зума - Фернандиньо.