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Эвертон - Манчестер Сити 0:2 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Горожане" без проблем обыграли Эвертон, благодаря чему возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

Гарбриэл Жезус забивает гол в ворота Эвертона
Гарбриэл Жезус забивает гол в ворота Эвертона
Getty Images

Манчестер Сити обыграл Эвертон со счетом 2:0 в матче 27-го тура чемпионата Англии. 

"Горожане" без проблем справились с хозяевами поля, что принесло клубу из Манчестера первую строчку в турнирной таблице АПЛ и сохранив интригу в борьбе за чемпионство.

Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон - Манчестер Сити:

Эвертон - Манчестер Сити 0:2
Голы: Ляпорт, 45+2, Жезус, 90+8.

Эвертон: Пикфорд - Кенни, Зума, Кин, Динь - Гомеш (Сигурдссон, 63), Гана, Дэвис - Уолкотт (Тосун, 80), Калверт-Льюин, Бернард (Ришарлисон, 73).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Стоунз, Ляпорт - Гюндоган, Фернандиньо, Д. Силва (Де Брюйне, 89) - Б. Силва, Агуэро (Жезус, 80), Сане (Стерлинг, 59).

Предупреждение: Зума - Фернандиньо.

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Теги: Манчестер Сити, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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