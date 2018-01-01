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Манчестер Сити обыграл Эвертон и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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В чемпионате Англии возросла интрига в борьбе за титул.
Кевин Де Брюйне и Габриэл Жезус в победном матче Манчестер Сити
Кевин Де Брюйне и Габриэл Жезус в победном матче Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити в гостях разгромил Эвертон в перенесенном на более ранний срок матче 27-го тура чемпионата Англии.

Счет в поединке был открыт перед самым походом в раздевалку - Эмерик Лапорт отправил мяч в сетку ударом головой после подачи от Давида Силвы. Второй гол был также забит в компенсированное время, только уже ко второму тайму.

“Горожане“ благодаря этой победе вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 62 очка. Столько же баллов набрал Ливерпуль, однако по дополнительным показателям “красные“ уступили лидерство. В то же время стоит сказать, что Манчестер Сити провел на один матч больше, чем Ливерпуль.

Эвертон - Манчестер Сити 0:2
Голы: Ляпорт, 45+2, Жезус, 90+8.

Эвертон: Пикфорд - Кенни, Зума, Кин, Динь - Гомеш (Сигурдссон, 63), Гана, Дэвис - Уолкотт (Тосун, 80), Калверт-Льюин, Бернард (Ришарлисон, 73).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Стоунз, Ляпорт - Гюндоган, Фернандиньо, Д. Силва (Де Брюйне, 89) - Б. Силва, Агуэро (Жезус, 80), Сане (Стерлинг, 59).

Предупреждение: Зума - Фернандиньо.

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Теги: Манчестер Сити, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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