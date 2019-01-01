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Нант потребовал от Кардиффа оплатить трансфер Салы

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Пропажа футболиста не влияет на финансовые обязательства Кардиффа перед французским клубом.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Getty Images

В зимнее трансферное окно Кардифф Сити совершил рекордный в истории клуба трансфер, купив у французского Нанта нападающего Эмилиано Салу.

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Клубы официально оформили трансфер, после чего Сала приехал во Францию, чтобы попрощаться с экс-товарищами по команде. Во время полета обратно в Англию самолет, на котором находился Сала, пропал с радаров.

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Несмотря на трагическую пропажу футболиста, Нант потребовал от Кардиффа выплатить оговоренную сумму трансфера. Как сообщает BBC, англичане должны заплатить 15 миллионов фунтов (около 17 миллионов евро).

Напомним, поисковая служба обнаружила обломки пропавшего самолета под водой. Также было найдено одно тело, однако пока не установлено, кому оно принадлежит.

Ранее сообщалось, что друг Салы назвал имя человека, виновного в пропаже футболиста.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, Кардифф Сити, Нант, трансфер, трагедия, футбол, вне игры
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