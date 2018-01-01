Гвардиола: Этот месяц будет для нас самым сложным

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

Испанский наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от грядущего матча с Эвертоном в рамках английской Премьер-лиги, а также высказался о грядущей борьбе его команды за чемпионский титул.

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"Наша главная задача – выиграть матч, а вторая – забить как можно больше голов и постараться не пропустить, потому что судьбу титула в Премьер-лиге может решить даже разница забитых и пропущенных мячей. Я абсолютно уверен, что чемпион АПЛ будет определен в последнем или предпоследнем туре.

Когда я приехал сюда, все говорили, что декабрь - самый сложный месяц. В новом году я посмотрел на календарь и сказал, что сейчас даже хуже. Февраль - более сложный месяц, чем декабрь. В этом месяце для нас каждая игра будет, как финал", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что в минувшем туре АПЛ Манчестер Сити Гвардиолы обыграл лондонский Арсенал(3:1).