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Cульшер: У футболистов МЮ психология победителей

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Норвежский специалист рассказал об особенностях работы в английском клубе.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер считает, что он подходит для этой должности благодаря психологии победителя. Бывший форвард МЮ возглавил  команду до конца сезона в декабре после отставки Жозе Моуринью. В 2014 году Сульшер безуспешно работал с Кардифф Сити и был уволен за неудовлетворительные результаты.

“После завершения карьеры в 2007 году я смотрел большинство матчей МЮ, и, конечно, у меня есть мнение по поводу того, что идет правильно, а что - нет.

Я знаю ДНК и психологию МЮ, знаю, что значит быть игроком Манчестер Юнайтед. У них есть психология победителей. Уверенность в себе. Мы хотим рисковать, хотим идти на второй, третий, четвертый гол.

Это отличается от работы с Кардиффом. Манчестер Юнайтед мне подходит больше, чем клуб, который борется за выживание. Я не был готов к борьбе на дне. Но не говорю, что не был готов к АПЛ это другое“, - цитирует норвежца The Telegraph.

Напомним, бывший форвард МЮ Оле-Гуннар Сульшер возглавил команду до конца сезона в декабре после отставки Жозе Моуринью. 

В 2014 году норвежец работал с Кардифф Сити и был уволен за неудовлетворительные результаты.

Ранее сообщалось, что Сульшер получит постоянную работу в МЮ, если сумеет обыграть ПСЖ в Лиге чемпионов.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.telegraph.co.uk

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