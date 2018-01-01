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Защитник ПСЖ хочет перейти в Манчестер Сити

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Бразильский футболист может сменить клубную прописку.
Дани Алвес
Дани Алвес
Getty Images

Защитник ПСЖ Дани Алвес по окончании сезона хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает UOL Esporte.

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35-летний бразилец рассчитывает вновь поработать с Хосепом Гвардиолой​, поэтому готов присоединиться к Манчестер Сити.

В январе защитник отклонил предложение от Фламенго и в июне 2019 года может стать свободным агентом.

В этом сезоне Алвес провел 13 матчей в составе ПСЖ, отличившись двумя ассистами.

 

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Теги: футбол, Дани Алвес, ПСЖ, Манчестер Сити
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Источник: esporte.uol.com.br

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