Защитник ПСЖ хочет перейти в Манчестер Сити
Бразильский футболист может сменить клубную прописку.
Защитник ПСЖ Дани Алвес по окончании сезона хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает UOL Esporte.
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35-летний бразилец рассчитывает вновь поработать с Хосепом Гвардиолой, поэтому готов присоединиться к Манчестер Сити.
В январе защитник отклонил предложение от Фламенго и в июне 2019 года может стать свободным агентом.
В этом сезоне Алвес провел 13 матчей в составе ПСЖ, отличившись двумя ассистами.
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