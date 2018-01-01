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Азар рассчитывает на переход в Реал

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Бельгиец просит руководство Челси отпустить его летом.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Вингер Челси и сборной Бельгии Эден Азар намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает английский портал The Telegraph.

По информации источника, главный тренер "синих" Маурицио Сарри и руководство лондонцев не смогли согласовать с игроком новый контракт.

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Сообщается, что Азару предлагали зарплату в размере 300 тысяч фунтов в неделю, однако бельгиец решительно настроен на переход в мадридский Реал, который намерен приобрести 28-летнего вингера летом.

В текущем сезоне Эден Азар провел за Челси 31 матч и забил 15 голов.

Ранее наставник лондонцев Маурицио Сарри заявил, что не собирается удерживать Азара в команде.

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Теги: Эден Азар, Челси, Реал Мадрид, Маурицио Сарри, трансферы, футбол
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