Азар рассчитывает на переход в Реал

Бельгиец просит руководство Челси отпустить его летом.

Вингер Челси и сборной Бельгии Эден Азар намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает английский портал The Telegraph.

По информации источника, главный тренер "синих" Маурицио Сарри и руководство лондонцев не смогли согласовать с игроком новый контракт.

Читай также: Талантливый Азар показал команде, как нужно набивать мяч для американского футбола

Сообщается, что Азару предлагали зарплату в размере 300 тысяч фунтов в неделю, однако бельгиец решительно настроен на переход в мадридский Реал, который намерен приобрести 28-летнего вингера летом.

В текущем сезоне Эден Азар провел за Челси 31 матч и забил 15 голов.

Ранее наставник лондонцев Маурицио Сарри заявил, что не собирается удерживать Азара в команде.