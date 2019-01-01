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Клопп: Я не знаю, сколько займет восстановление Хендерсона и Вейналдума

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Немецкий специалист рассказал о проблемах с выбором стартового состава.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после матча с Вест-Хэмом (1:1), посетовал на травмы своих полузащитников.

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“Джоржиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон сыграли бы с Вест Хэмом, но они не смогли. Это не очень хорошо, и я не знаю, сколько времени займет их восстановление.

Сезон длинный, с этим нужно как-то справляться. Когда все здоровы, при выборе состава бывает небольшая головная боль - кого посадить в запас, кого поставить в старт. Когда ребят нет, выбирать стартовый состав легче, но вариантов остается мало.

У нас была очень молодая скамейка, два нападающих и защитник - в таком поединке это не поможет. Но что есть, то есть", - сказал немец.

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Теги: футбол, Джоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Ливерпуль, АПЛ
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Источник: www.liverpoolfc.com

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