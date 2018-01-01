Сестра Салы опубликовала трогательное фото, от которого сжимается сердце

Ромина Сала запостила в Сети душераздирающее фото.

Пропавший форвард Кардиффа Эмилиано Сала был не только хорошим человеком, как говорил президент Нанта, но и очень любил животных.

У Салы есть собака по имени Нала, которую сам футболист в своих соцсетях называл “преданным компаньоном“.

Эмилиано Сала вместе со своей собакой instagram.com/emilianosala9/

Читай также: Пилот самолета, на котором летел Сала, работал механиком и диджеем

Сестра Эмилиано Ромина на своей страничке в Facebook опубликовала фото собаки футболиста, которая смотрит вдаль.

“Нала тоже тебя ждет...“, - написала Ромина под публикацией.

Напомним, новичок Кардифф Сити Эмилиано Сала 21-го января летел над Ла-Маншем, когда его самолет пропал с радаров. Это было частное воздушное судно, которое принадлежало агенту Уилли Маккэю. Сала, находясь на борту самолета, отправил сообщение, в котором рассказал, что ему страшно.

Недавно поисковая бригада обнаружили под водой обломки самолета, в котором также было одно тело, однако пока не установлено, принадлежит ли оно футболисту или же пилоту.

Ранее сообщалось, кого друг Салы обвиняет в пропаже футболиста.