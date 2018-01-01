Сестра Салы опубликовала трогательное фото, от которого сжимается сердце
Пропавший форвард Кардиффа Эмилиано Сала был не только хорошим человеком, как говорил президент Нанта, но и очень любил животных.
У Салы есть собака по имени Нала, которую сам футболист в своих соцсетях называл “преданным компаньоном“.
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Сестра Эмилиано Ромина на своей страничке в Facebook опубликовала фото собаки футболиста, которая смотрит вдаль.
“Нала тоже тебя ждет...“, - написала Ромина под публикацией.
Напомним, новичок Кардифф Сити Эмилиано Сала 21-го января летел над Ла-Маншем, когда его самолет пропал с радаров. Это было частное воздушное судно, которое принадлежало агенту Уилли Маккэю. Сала, находясь на борту самолета, отправил сообщение, в котором рассказал, что ему страшно.
Недавно поисковая бригада обнаружили под водой обломки самолета, в котором также было одно тело, однако пока не установлено, принадлежит ли оно футболисту или же пилоту.
Ранее сообщалось, кого друг Салы обвиняет в пропаже футболиста.
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