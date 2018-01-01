Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сестра Салы опубликовала трогательное фото, от которого сжимается сердце

Комментариев: 0
Ромина Сала запостила в Сети душераздирающее фото.
Сестра Эмилиано Салы Ромина
Сестра Эмилиано Салы Ромина
Getty Images

Пропавший форвард Кардиффа Эмилиано Сала был не только хорошим человеком, как говорил президент Нанта, но и очень любил животных.

У Салы есть собака по имени Нала, которую сам футболист в своих соцсетях называл “преданным компаньоном“.

Эмилиано Сала вместе со своей собакой
Эмилиано Сала вместе со своей собакой
instagram.com/emilianosala9/

Читай также: Пилот самолета, на котором летел Сала, работал механиком и диджеем

Сестра Эмилиано Ромина на своей страничке в Facebook опубликовала фото собаки футболиста, которая смотрит вдаль.

“Нала тоже тебя ждет...“, - написала Ромина под публикацией.

Напомним, новичок Кардифф Сити Эмилиано Сала 21-го января летел над Ла-Маншем, когда его самолет пропал с радаров. Это было частное воздушное судно, которое принадлежало агенту Уилли Маккэю. Сала, находясь на борту самолета, отправил сообщение, в котором рассказал, что ему страшно.

Недавно поисковая бригада обнаружили под водой обломки самолета, в котором также было одно тело, однако пока не установлено, принадлежит ли оно футболисту или же пилоту.

Ранее сообщалось, кого друг Салы обвиняет в пропаже футболиста.

Поделись:
Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, футбол, вне игры, семья, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь