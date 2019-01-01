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Друг Салы назвал имя виновного в пропаже футболиста

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По мнению друга Салы, в исчезновении форварда виновен его агент.
Брошюра в память об Эмилиано Сале
Брошюра в память об Эмилиано Сале
Getty Images

Друг игрока Кардиффа Эмилиано Салы Максимилиано Дуарте обвинил в пропаже нападающего его агента Уилли Маккэя.

“За всем этим скрывается большая правда, и она состоит в том, что в этой ситуации есть виновник. Сала никогда бы не решил сесть в тот самолет. Эмилиано был вынужден сделать это, поскольку является профессиональным футболистом и имеет некоторые обязанности перед агентом“, — приводит слова Дуарте Marca.

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Также друг Салы заявил, что игрока заставили полететь в Кардифф вечером 21 января. По словам Дуарте, он лично советовал Сале не соглашаться на перелет, поскольку для этого не были созданы соответствующие условия.

Напомним, спасатели начали поиск самолета Салы под водой, в результате чего были обнаружены обломки самолета, в которых также было найдено одно тело.

Ранее ситуацию с поиском обломков самолета прокомментировал отец футболиста.

Отмечалось, что пилот самолета, на котором летел Сала, не имел лицензии на перевозку пассажиров.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф Сити, АПЛ, вне игры, трагедия, самолет, футбол
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