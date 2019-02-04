Ливерпуль предлагает 70 млн евро за форварда Наполи

Английский клуб нацелился на нападающего неаполитанцев Лоренцо Инсинье.

Английский Ливерпуль заинтересован в приобретении форварда Наполи Лоренцо Инсинье. Об этом сообщает итальянский портал La Repubblica.

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По информации источника, мерсисайдский клуб уже сделал Наполи предложение в размере 70 миллионов евро.

Однако, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявил, что это предложение его не устраивает, и Наполи планирует выручить с продажи итальянца не менее 150 миллионов евро.

Сообщается, что Ливерпуль собирается возобновить попытки приобрести нападающего в летнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше Серии А Лоренцо Инсинье провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что президент Наполи готов отпустить Марека Гамшика в Китай.