Вест Хэм - Ливерпуль 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Лидер АПЛ потерял очки в матче 25-го тура.
В матче 25-го тура чемпионата Англии Вест Хэм сумел вырвать у Ливерпуля ничью.
Гости первыми открыли счет, забив с офсайда, однако "молотобойцы" через несколько минут сумели забить гол.
Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм - Ливерпуль:
Вест Хэм - Ливерпуль 1:1
Голы: Антонио, 28 - Мане, 22.
Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Снодграсс, Нобл (Обьянг, 78), Райс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90+1) - Антонио, Чичарито (Кэрролл, 79).
Ливерпуль: Алиссон - Милнер, Ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабиньо, Кейта, Лаллана (Шакири, 69) - Салах, Фирмино (Ориги, 74), Мане.
Предупреждения: Чичарито - Матип.
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