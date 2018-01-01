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Вест Хэм - Ливерпуль 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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Лидер АПЛ потерял очки в матче 25-го тура.

Вест Хэм - Ливерпуль: видео голов
Вест Хэм - Ливерпуль: видео голов
Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Англии Вест Хэм сумел вырвать у Ливерпуля ничью.

Гости первыми открыли счет, забив с офсайда, однако "молотобойцы" через несколько минут сумели забить гол.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм - Ливерпуль:

Вест Хэм - Ливерпуль 1:1
Голы: Антонио, 28 - Мане, 22.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Снодграсс, Нобл (Обьянг, 78), Райс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90+1) - Антонио, Чичарито (Кэрролл, 79).

Ливерпуль: Алиссон - Милнер, Ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабиньо, Кейта, Лаллана (Шакири, 69) - Салах, Фирмино (Ориги, 74), Мане.

Предупреждения: Чичарито - Матип.

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Теги: Вест Хэм, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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