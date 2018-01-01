Вест Хэм - Ливерпуль 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Лидер АПЛ потерял очки в матче 25-го тура.

Вест Хэм - Ливерпуль: видео голов Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Англии Вест Хэм сумел вырвать у Ливерпуля ничью.

Гости первыми открыли счет, забив с офсайда, однако "молотобойцы" через несколько минут сумели забить гол.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм - Ливерпуль:

Вест Хэм - Ливерпуль 1:1

Голы: Антонио, 28 - Мане, 22.



Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Снодграсс, Нобл (Обьянг, 78), Райс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90+1) - Антонио, Чичарито (Кэрролл, 79).



Ливерпуль: Алиссон - Милнер, Ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабиньо, Кейта, Лаллана (Шакири, 69) - Салах, Фирмино (Ориги, 74), Мане.



Предупреждения: Чичарито - Матип.