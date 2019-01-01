Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами

Наставник Вест Хэма разочарован ошибкой судей в матче против Ливерпуля.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал забитый Ливерпулем матч с нарушением правил.

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“Клопп привык побеждать с офсайдами. Однажды он выиграл у меня в Малаге, тогда гол был забит с семиметрового офсайда. Думаю, он не может жаловаться на результат.

Мы играем так, как нам нравится. Я доволен игрой своих подопечных против команды с лучшей защитой в АПЛ. Но мы заслужили победу, поэтому я разочарован“, - приводит слова Пеллегрини Evening Standard.

Отметим, что по итогам 25-ти туров Ливерпуль продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 62 очка. На втором месте идет Манчестер Сити, уступая “красным“ 3 балла.

Напомним, матч Вест Хэм - Ливерпуль завершился вничью со счетом 1:1.