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Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами

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Наставник Вест Хэма разочарован ошибкой судей в матче против Ливерпуля.
Мануэль Пеллегрини и Юрген Клопп
Мануэль Пеллегрини и Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал забитый Ливерпулем матч с нарушением правил.

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“Клопп привык побеждать с офсайдами. Однажды он выиграл у меня в Малаге, тогда гол был забит с семиметрового офсайда. Думаю, он не может жаловаться на результат.

Мы играем так, как нам нравится. Я доволен игрой своих подопечных против команды с лучшей защитой в АПЛ. Но мы заслужили победу, поэтому я разочарован“, - приводит слова Пеллегрини Evening Standard.

Отметим, что по итогам 25-ти туров Ливерпуль продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 62 очка. На втором месте идет Манчестер Сити, уступая “красным“ 3 балла.

Напомним, матч Вест Хэм - Ливерпуль завершился вничью со счетом 1:1.

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Теги: Мануэль Пеллегрини, Вест Хэм, Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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