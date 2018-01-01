Ливерпуль забил с явного офсайда, но все же потерял очки в матче с Вест Хэмом

Лидер чемпионата Англии потерял очки в гостевом матче против Вест Хэма.

Ливерпуль потерял очки в матче с Вест Хэмом Getty Images

Вест Хэм на своем поле принимал Ливерпуль в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

"Красные" первыми открыли счет в матче - на 22-й минуте поединка Садио Мане забил гол, однако это стало результатом ошибки судейской бригады во главе с Кевином Френдом.

Автор результативной передачи Джеймс Милнер был в явном офсайде в тот момент, когда ему отдавал пас Адам Лаллана.

Спустя 6 минут "молотобойцы" сравняли сет - Фелип Андерсон отдал пас Майклу Антонио, который спокойно забил гол. Больше до конца поединка команды не сумели забить, а Ливерпуль потерял очки во втором матче подряд.

Вест Хэм - Ливерпуль 1:1

Голы: Антонио, 28 - Мане, 22.



Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Снодграсс, Нобл (Обьянг, 78), Райс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90+1) - Антонио, Чичарито (Кэрролл, 79).



Ливерпуль: Алиссон - Милнер, Ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабиньо, Кейта, Лаллана (Шакири, 69) - Салах, Фирмино (Ориги, 74), Мане.



Предупреждения: Чичарито - Матип.