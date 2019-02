Защитник Астон Виллы нанес жуткую травму лица форварду Рединга, но не понесет наказания

Ужасный эпизод произошел во время матча 30-го тура Чемпионшипа, в котором Рединг принимал Астон Виллу.

Форвард хозяев Нелсон Оливейра вел борьбу с защитником гостей Тайроном Мингсом, который случайно наступил Нелсону на лицо.

В результате футболиста доставили в больницу с жуткой травмой.

Читай также: В Австрии госпитализировали Кличко-старшего

Супруга Нельсона Мел на своей страничке в Instagram написала: “Надеюсь, этот парень получит длительный бан! Нет никакого оправдания его поведению! Любая травма огорчает, но подобная травма просто отвратительна. Надеюсь, ему не сойдет это с рук, тем более, что он не впервые наступает на соперника“.

Читай также: Один из лидеров Тоттенхэма получил серьезную травму

Однако Мингс все же не понесет наказание. Сотрудники Федерации футбола Англии уже связались с представителями Чемпионшипа и разобрались в ситуации. По их решению футболист не будет отстранен и не понесет никакого наказания. Об этом сообщает The Sun.

Стоит отметить, что Мингс после игры на своей страничке в Twitter принес извинения, выразив надежду, что с Оливейрой все в порядке.

Absolutely loved wearing the claret and blue today and over the moon with the clean sheet! @AVFCOfficial Feel awfully sorry to Oliveira, I hope he is ok ❤️ #UTV pic.twitter.com/wCsa5ouNvW