Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игуаин: Сарри знает, как со мной надо работать

Комментариев: 0
Новичок Челси счастлив, что вновь работает с итальянским специалистом.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Нападающий лондонского Челси Гонсало Игуаин выразил глубокое удовлетворение от совместной работы с наставником “аристократов“ Маурицио Сарри.

Читай также: Азар: Игуаин — один из лучших нападающих мира

“Сарри делает меня счастливым. Он помогает мне развиваться и становиться лучше в игровом плане. Я уверен, что вместе с Сарри я смогу вновь выйти на топ-уровень, а Челси сможет достичь своих целей. 

Сарри знает, как надо со мной работать и общаться, особенно в ментальном плане. Я счастлив играть под его руководством в таком большом клубе“, - приводит слова форварда издание Evening Standard.

Отметим, что в 2015-2016 годах Игуаин уже играл под руководством Сарри за Наполи.

В минувшем туре английской Премьер-лиги аргентинец оформил дубль и помог “синим“ разгромить Хаддерсфилд (5:0).

Напомним, что лондонский Челси арендовал 31-летнего форварда у туринского Ювентуса.

Поделись:
Теги: Гонсало Игуаин, Маурицио Сарри, Челси, Английская Премьер-лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь