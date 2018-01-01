Игуаин: Сарри знает, как со мной надо работать

Новичок Челси счастлив, что вновь работает с итальянским специалистом.

Нападающий лондонского Челси Гонсало Игуаин выразил глубокое удовлетворение от совместной работы с наставником “аристократов“ Маурицио Сарри.

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“Сарри делает меня счастливым. Он помогает мне развиваться и становиться лучше в игровом плане. Я уверен, что вместе с Сарри я смогу вновь выйти на топ-уровень, а Челси сможет достичь своих целей.

Сарри знает, как надо со мной работать и общаться, особенно в ментальном плане. Я счастлив играть под его руководством в таком большом клубе“, - приводит слова форварда издание Evening Standard.

Отметим, что в 2015-2016 годах Игуаин уже играл под руководством Сарри за Наполи.

В минувшем туре английской Премьер-лиги аргентинец оформил дубль и помог “синим“ разгромить Хаддерсфилд (5:0).

Напомним, что лондонский Челси арендовал 31-летнего форварда у туринского Ювентуса.