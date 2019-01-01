В обломках самолета Салы было найдено одно тело

Пока не установлено, является ли это тело футболиста или пилота.

Поисковая бригада обнаружила тело в обломках самолета, на котором летел Эмилиано Сала.

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Как сообщает BBC, на данный момент не установлено, принадлежит ли тело 28-летнему футболисту или пилоту воздушного судна Дэйву Ибботсону. Отмечается, что тело находится в салоне разбившегося самолета.

Обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала bbc.com

Личность погибшего установит экспертиза. Спасатели связались с семьями Салы и Ибботсона для определения дальнейших действия.

Напомним, самолет, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем 21-го января. Незадолго до пропажи Сала отправил голосовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно. Спустя 4 дня полиция прекратила поиски над водой.

3 февраля спасатели начали подводные поиски самолета, и через несколько часов обнаружили его.

Отмечалось, что пилот Дэйв Ибботсон не имел лицензии на перевозку пассажиров, и работал механиком.

Ранее сообщалось, что возможной причиной крушения самолета может быть обледенение на крыльях.