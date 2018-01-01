Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шюррле: Если Фулхэм вылетит в Чемпионшип, я уйду из команды

Комментариев: 0
Немец может вернутся в Боруссию Д досрочно.
Андре Шюррле
Андре Шюррле
Getty Images

Нападающий дортмундской Боруссии Андре Шюррле, выступающий за лондонский Фулхэм на правах аренды, заявил, что покинет английский клуб в случае вылета в Чемпионшип по итогам сезона.
 
“Нет, я не останусь, если Фулхэм вылетит. В таком случае мое арендное соглашение закончится досрочно, а контракт с Боруссией снова станет активным“, - сказал Шюррле.
 
Соглашение немецкого футболиста с Фулхэмом рассчитано до лета 2020 года.

После 25 туров АПЛ лондонцы с 17 очками в активе занимают 19-е место в таблице.

Шюррле в этом сезоне провел за Фулхэм 21 матч, где забил шесть мячей.

Поделись:
Теги: футбол, Фулхэм, Андре Шюррле, Боруссия Дортмунд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.kicker.de

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь