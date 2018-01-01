Шюррле: Если Фулхэм вылетит в Чемпионшип, я уйду из команды

Немец может вернутся в Боруссию Д досрочно.

Нападающий дортмундской Боруссии Андре Шюррле, выступающий за лондонский Фулхэм на правах аренды, заявил, что покинет английский клуб в случае вылета в Чемпионшип по итогам сезона.



“Нет, я не останусь, если Фулхэм вылетит. В таком случае мое арендное соглашение закончится досрочно, а контракт с Боруссией снова станет активным“, - сказал Шюррле.



Соглашение немецкого футболиста с Фулхэмом рассчитано до лета 2020 года.

После 25 туров АПЛ лондонцы с 17 очками в активе занимают 19-е место в таблице.

Шюррле в этом сезоне провел за Фулхэм 21 матч, где забил шесть мячей.