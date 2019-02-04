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Отец Салы — об обнаружении обломков самолета: Это дурной сон

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Орасио Сала признался, что он в отчаянии.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
www.instagram.com/emilianosala9

Отец Эмилиано Салы, Орасио Сала, прокомментировал новость об обнаружении обломков самолета, на котором летел футболист.

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"Не могу в это поверить, это словно дурной сон. Я в отчаянии. Общался с поисковой командой каждый день. Но у меня нет WhatsApp, поэтому нам непросто связываться друг с другом", - цитирует Салу-старшего Ole со ссылкой на Crónica TV.

Напомним, 21-го января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала.

После 4-х дней поисков полиция прекратила операцию, однако семья футболиста решила самостоятельно заняться этим.

Ранее эксперты назвали вероятную причину крушения воздушного судна.
 

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Теги: футбол, Эмилиано Сала, Кардифф Сити
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Источник: ole.com.ar

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Комментариев (1)
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    04.02.2019, 12:53
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