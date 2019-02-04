Отец Салы — об обнаружении обломков самолета: Это дурной сон

Орасио Сала признался, что он в отчаянии.

Отец Эмилиано Салы, Орасио Сала, прокомментировал новость об обнаружении обломков самолета, на котором летел футболист.

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"Не могу в это поверить, это словно дурной сон. Я в отчаянии. Общался с поисковой командой каждый день. Но у меня нет WhatsApp, поэтому нам непросто связываться друг с другом", - цитирует Салу-старшего Ole со ссылкой на Crónica TV.

Напомним, 21-го января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала.

После 4-х дней поисков полиция прекратила операцию, однако семья футболиста решила самостоятельно заняться этим.

Ранее эксперты назвали вероятную причину крушения воздушного судна.

