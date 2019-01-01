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Манчестер Сити — Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

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"Горожане" заработали очередные три очка.

Арсенал уступил Ман Сити
Арсенал уступил Ман Сити
Getty Images

В рамках центрального поединка 25-го тура АПЛ Манчестер Сити победил Арсенал.

Хет-трик на счету Серхио Агуэро.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Арсенал:

Манчестер Сити - Арсенал 3:1

Голы: Агуэро, 1, 44, 61 - Косельни, 11

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт — Де Брюйне (Марез, 88), Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 81), Стерлинг

Арсенал: Лено — Мустафи (Мавропанос, 79), Косельни, Монреаль — Лихтштайнер, Торрейра, Гендузи, Колашинац (Суарес, 66) — Ивоби (Рэмси, 66), Обамеянг — Ляказетт

Предупреждения: Гюндоган — Торрейра

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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Сити, Арсенал, видео обзор, видео голов
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Источник: Футбол 1

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