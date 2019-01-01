Манчестер Сити — Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
"Горожане" заработали очередные три очка.
В рамках центрального поединка 25-го тура АПЛ Манчестер Сити победил Арсенал.
Хет-трик на счету Серхио Агуэро.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Арсенал:
Манчестер Сити - Арсенал 3:1
Голы: Агуэро, 1, 44, 61 - Косельни, 11
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт — Де Брюйне (Марез, 88), Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 81), Стерлинг
Арсенал: Лено — Мустафи (Мавропанос, 79), Косельни, Монреаль — Лихтштайнер, Торрейра, Гендузи, Колашинац (Суарес, 66) — Ивоби (Рэмси, 66), Обамеянг — Ляказетт
Предупреждения: Гюндоган — Торрейра
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