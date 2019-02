Спасатели нашли пропавший самолет, на котором летел Сала

Самолет, на котором нападающий Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф, был найден. Об этом сообщает журналист Sky Sports Том Пэрмантер.

Как сообщает ВВС, нашел части пропавшего самолета на дней Ла-Манша Дэвид Мэрнс на своем судне FPV MORVEN, после чего те отправились на корабль GEO OCEAN III, где их идентифицировали по радиоуправляемым аппаратам.

Семья Салы и пилота Дэвида Ибботсона была проинформирована о находке.

BREAKING The plane carrying Emiliano Sala and David Ibbotson has been found, their families have been told.