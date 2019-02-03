Спасатели начали поиски самолета Эмилиано Сала под водой

Спасатели не оставляют надежд найти следы пропавшего самолета.

В Ла-Манше в воскресенье, 3 февраля, начали подводные поиски самолета с футболистом Кардифф Сити Эмилиано Салой, сообщает BBC.

Как отмечается в материале, британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщило, что судно Geo Ocean III прибыло в район поиска в воскресенье утром.

В операции также принимает участие судно, услуги которого оплачены из частных средств. Ожидается, что AAIB будет продолжать поиски около трех дней, а частные поиски продлятся "до тех пор, пока не будет обнаружен самолет".