Спасатели начали поиски самолета Эмилиано Сала под водой
Спасатели не оставляют надежд найти следы пропавшего самолета.
В Ла-Манше в воскресенье, 3 февраля, начали подводные поиски самолета с футболистом Кардифф Сити Эмилиано Салой, сообщает BBC.
Как отмечается в материале, британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщило, что судно Geo Ocean III прибыло в район поиска в воскресенье утром.
В операции также принимает участие судно, услуги которого оплачены из частных средств. Ожидается, что AAIB будет продолжать поиски около трех дней, а частные поиски продлятся "до тех пор, пока не будет обнаружен самолет".
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