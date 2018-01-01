Сульшер: Владельцы Мольде сказали мне не возвращаться

Сульшер все ближе к полноценному контракту с МЮ.

И.о главного тренера Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер рассказал о своих дальнейших планах на Олд Траффорд.

"Владельцы Мольде сказали мне, чтобы я воспользовался своим шансом в качестве тренера Манчестер Юнайтед и добился успехов в этой роли, а это значит, что мне не нужно возвращаться в Норвегию.

Оба владельца пожелали мне всего наилучшего, потому что знали, что работа в МЮ это то, о чем я мечтал. Получить поддержку от них было фантастикой", - цитирует слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ предложит Сульшеру должность главного тренера если тот выполнит одно условие.