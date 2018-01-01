Английский футболист отказался от зарплаты на время травмы

Это позволило клубу подписать другого нападающего.

Игрок Транмер Роверс Исмаэль Миллер попросил клуб не платить ему зарплату пока он травмирован. Игрок в январе пополнил состав клуба, выступающего в четвертом английском дивизионе. Миллер забил уже в первом матче за новый клуб, а уже во втором получил повреждение на 26-й минуте.

После операции игрок подошел к тренеру и попросил заморозить его зарплату на время восстановления.

Сэкономленные средства позволили Транмеру подписать еще одного нападающего Криса Дагналла перед закрытием трансферного окна.