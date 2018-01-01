Защитнику Ливерпуля может потребоваться операция на голеностопе

Джо Гомес не может восстановиться после полученной в декабре травмы.

Игроку Ливерпуля Джо Гомесу может потребоваться операция из-за травмы голеностопа, полученной в декабре в матче против Бернли.

Об этом сообщил главный тренер “красных“ Юрген Клопп.

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“Не знаю, понадобится ли операция, мы будем смотреть. Но это весьма вероятно. Его восстановление идет гораздо хуже, чем мы планировали. Нужно больше времени, чтобы принять правильное решение“, - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Предполагалось, что он вернется в строй через 6 недель, но его восстановление продолжается уже почти 2 месяца.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль оформил первый и единственный зимний трансфер.