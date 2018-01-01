Талантливый Азар показал команде, как нужно набивать мяч для американского футбола

Бельгиец привел в восторг своих товарищей.

Полузащитник Челси и сборной Бельгии Эден Азар продемонстрировал своим товарищам по команде великолепную технику, которой он владеет.

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В преддверии самого важного матча за звание чемпиона в Национальной футбольной лиги США - Супербоула, игроки "синих" решили показать, что они умеют делать с мячом для американского футбола.

Первыми свои таланты показали Виллиан и Жоржиньо, но лучшим оказался Азар - он круто понабивал мяч, показывая различные финты, а потом нанес удар по мячу и отправил его в сторону ворот, попав в перекладину.

Присутствующие на поле футболисты были в восторге от того, что продемонстрировал бельгиец.

В нынешнем сезоне в Супербоуле встретятся Нью-Ингленд Пэтриотс и Лос-Анджелес Рэмс, поединок состоится в ночь на 4 февраля на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Луис Суарес пропустил эпичные голы от своего пятилетнего сына.