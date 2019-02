Талантливый Азар показал команде, как нужно набивать мяч для американского футбола

Полузащитник Челси и сборной Бельгии Эден Азар продемонстрировал своим товарищам по команде великолепную технику, которой он владеет.

В преддверии самого важного матча за звание чемпиона в Национальной футбольной лиги США - Супербоула, игроки "синих" решили показать, что они умеют делать с мячом для американского футбола.

Первыми свои таланты показали Виллиан и Жоржиньо, но лучшим оказался Азар - он круто понабивал мяч, показывая различные финты, а потом нанес удар по мячу и отправил его в сторону ворот, попав в перекладину.

🏈 The Superbowl is approaching! @WilliamHill set the boys an American football keepie-uppie challenge.



🔥 Cue @hazardeden10. He didn’t…did he?! pic.twitter.com/54UWmglEMX