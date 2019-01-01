Сульшер получит постоянную работу в МЮ, если сумеет обыграть ПСЖ в Лиге чемпионов

Руководство "красных дьяволов" готово предложить норвежцу полноценный контракт, если он преодолеет стадию 1/8 финала Лиги чемпионов.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер в скором времени может подписать с клубом полноценный контракт.

Читай также: Макгрегор выразил восхищение работой Сульшера в Манчестер Юнайтед

Боссы “красных дьяволов“ готовы заключить с норвежским специалистом соглашение, однако при выполнении одного важного условия - “манкунианцы“ должны пройти ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

“На прошлой неделе в тренировочном комплексе Каррингтона состоялись переговоры главы Эда Вудворда с норвежцем. Эд поблагодарил тренера за работу от лица всего правления и рассказал о перспективах“, - цитирует слова источника, близкого к клубу, The Sun.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед 19 декабря 2018 года, на следующий день после отставки Жозе Моуринью. За этот промежуток времени Сульшер добыл 8 побед и 1 ничью, тем самым превзойдя самого сэра Алекса Фергюсона.