Гол Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити в январе
Украинский футболист отметился голом в ворота Бертона.
Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко номинирован на звание автора лучшего забитого мяча за “горожан“ в январе.
Гол украинца в ворота Бертона (9:0) стал одним из лучших за прошедший месяц.
Также на данное звание претендуют немец Лерой Сане, бельгиец Кевин де Брюйне и футболистка женского состава Ман Сити Лаура Хемп.
Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ⚽️— Manchester City (@ManCity) 1 февраля 2019 г.
🔵 #mancity
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