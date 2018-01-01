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Гол Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити в январе

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Украинский футболист отметился голом в ворота Бертона.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко номинирован на звание автора лучшего забитого мяча за “горожан“ в январе.

Гол украинца в ворота Бертона (9:0) стал одним из лучших за прошедший месяц.

Также на данное звание претендуют немец Лерой Сане, бельгиец Кевин де Брюйне и футболистка женского состава Ман Сити Лаура Хемп.

 

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити
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