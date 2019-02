Гол Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити в январе

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко номинирован на звание автора лучшего забитого мяча за “горожан“ в январе.

Гол украинца в ворота Бертона (9:0) стал одним из лучших за прошедший месяц.

Также на данное звание претендуют немец Лерой Сане, бельгиец Кевин де Брюйне и футболистка женского состава Ман Сити Лаура Хемп.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ⚽️



