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Экс-футболист МЮ выставил на продажу свой шикарный особняк за 4 млн евро

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Валлиец делит имущество со своей женой Стэйси.
Райан Гиггз
Райан Гиггз
The Independent

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз выставил на продажу свой особняк в Манчестере стоимостью 4 миллиона евро.

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Роскошный особняк с пятью спальнями и пятью ванными комнатами расположен рядом с большим полем для гольфа. В доме есть плавательный бассейн, кинозал, собственный бар и зал для физических упражнений.

Гиггз продает недвижимость в связи с разводом со своей женой Стэйси, с которой они поженились в 2007 году. Женщина является матерью двоих детей футболиста.

Бракоразводный процесс завершился в прошлом году и теперь пара делит имущество на общую сумму 45 миллионов евро.

 

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Напомним, Гиггз всю карьеру выступал за Манчестер Юнайтед. Он завоевал с “манкунианцами“ 13 титулов английской Премьер-лиги, четыре Кубка Англии и две медали Лиги чемпионов. Футболист завершил карьеру в 2014 году.

В прошлом году его назначили на пост главного тренера сборной Уэльса.

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Теги: футбол, Райан Гиггз
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Источник: www.thesun.co.uk

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