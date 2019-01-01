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Болельщик Челси отчитал Сарри после матча с Борнмутом

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Итальянский специалист согласился с мнением фаната.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри пообщался с болельщиками команды после матча чемпионата Англии против Борнмута (0:4).

Итальянский специалист столкнулся с фанатами после провального поединка своей команды. Небольшая группа болельщиков “синих“ собралась у автостоянки и увидела Сарри с помощником Джанфранко Дзолой, которые направлялись к автомобилю Маурицио.

Тренер остановился, чтобы послушать мнение фанатов после матча. Один из мужчин назвал поражение 0:4 “худшим выступлением Челси за всю историю“. Сарри, в свою очередь, извинился за результат игры, согласился с болельщиком и пожал ему руку.

Челси, имея в активе 47 очков, расположился на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ.

 

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Теги: футбол, Челси, Маурицио Сарри, Борнмут, АПЛ
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