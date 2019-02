Болельщик Челси отчитал Сарри после матча с Борнмутом

Главный тренер Челси Маурицио Сарри пообщался с болельщиками команды после матча чемпионата Англии против Борнмута (0:4).

Итальянский специалист столкнулся с фанатами после провального поединка своей команды. Небольшая группа болельщиков “синих“ собралась у автостоянки и увидела Сарри с помощником Джанфранко Дзолой, которые направлялись к автомобилю Маурицио.

Тренер остановился, чтобы послушать мнение фанатов после матча. Один из мужчин назвал поражение 0:4 “худшим выступлением Челси за всю историю“. Сарри, в свою очередь, извинился за результат игры, согласился с болельщиком и пожал ему руку.

Sarri apologising to the fans and then leaving in a car and not the team bus.... @AlexGoldberg_ @CFCWriter pic.twitter.com/Tey9Gzvn5G