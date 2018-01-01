Манчестер Сити подписал молодого хорватского полузащитника

18-летний хавбек юношеской сборной Хорватии стал игроком одного из лучших клубов Европы.

Манчестер Сити подписал талантливого футболиста из Хорватии Анте Палаверсу.

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18-летний центральный полузащитник выступает в Хайдуке, а также является игроком молодежной национальной команды. Как сообщает пресс-служба Хайдука, Палаверса присоединится к “горожанам“ летом 2020 года, а до этого момента будет играть в Хорватии на правах аренды.

Отметим, что в текущем сезоне Палаверса отыграл 17 матчей за хорватский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Напомним, что недавно Хайдук провел товарищеский матч с донецким Шахтером, в котором разгромил украинский клуб со счетом 4:1. Смотрите также видео голов и обзор поединка Шахтер - Хайдук.