Манчестер Сити подписал молодого хорватского полузащитника
Манчестер Сити подписал талантливого футболиста из Хорватии Анте Палаверсу.
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18-летний центральный полузащитник выступает в Хайдуке, а также является игроком молодежной национальной команды. Как сообщает пресс-служба Хайдука, Палаверса присоединится к “горожанам“ летом 2020 года, а до этого момента будет играть в Хорватии на правах аренды.
Palaversa potpisao za Manchester City, ostaje na posudbi u Hajduku! • https://t.co/4DSbSeOQfe #Hajduk pic.twitter.com/74Ka4lCQmm— HNK Hajduk Split (@hajduk) 31 января 2019 г.
Отметим, что в текущем сезоне Палаверса отыграл 17 матчей за хорватский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.
Напомним, что недавно Хайдук провел товарищеский матч с донецким Шахтером, в котором разгромил украинский клуб со счетом 4:1. Смотрите также видео голов и обзор поединка Шахтер - Хайдук.
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