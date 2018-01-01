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Хавбек МЮ продолжит карьеру в Китае

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Маруан Феллаини уже согласовал условия контракта с Шандунь Лунэн.
Маруан Феллаини
Маруан Феллаини
Getty Images

Бельгийский полузащитник Маруан Феллаини уже покинул расположение Манчестер Юнайтед и отправился на прохождение медосмотра в клуб китайской Суперлиги Шандунь Лунэн.

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Как сообщает портал Sky Sportsсторонам удалось достичь соглашения о трансфере, и китайский клуб заплатит "красным дьяволам" за бельгийца 10 миллионов фунтов.

По информации источника, хавбек подпишет с Шандунь Лунэн трехлетний контракт.

Маруан Феллаини перешел в МЮ в 2013 году, и с тех пор провел за клуб 177 матчей, в которых забил 22 гола.

Напомним, что ранее из АПЛ в китайскую Суперлигу перешел еще один бельгийский хавбек Мусса Дембеле.

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Теги: Маруан Феллаини, Манчестер Юнайтед, Китайская суперлига, Шандунь Лунэн, трансферы, футбол
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