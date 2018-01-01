Хавбек МЮ продолжит карьеру в Китае

Маруан Феллаини уже согласовал условия контракта с Шандунь Лунэн.

Бельгийский полузащитник Маруан Феллаини уже покинул расположение Манчестер Юнайтед и отправился на прохождение медосмотра в клуб китайской Суперлиги Шандунь Лунэн.

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Как сообщает портал Sky Sports, сторонам удалось достичь соглашения о трансфере, и китайский клуб заплатит "красным дьяволам" за бельгийца 10 миллионов фунтов.

По информации источника, хавбек подпишет с Шандунь Лунэн трехлетний контракт.

Маруан Феллаини перешел в МЮ в 2013 году, и с тех пор провел за клуб 177 матчей, в которых забил 22 гола.

Напомним, что ранее из АПЛ в китайскую Суперлигу перешел еще один бельгийский хавбек Мусса Дембеле.