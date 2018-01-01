Борнмут — Челси 4:0 Видео голов и обзор матча АПЛ
Все голы встречи были забиты во втором тайме.
В рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу Челси разгромно проиграл Борнмуту.
Нападающий хозяев Джошуа Кинг оформил дубль.
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Борнмут — Челси 4:0
Голы: Кинг, 47, 74 Брукс, 63, Дэниэлс, 90+5.
Борнмут: Боруц — Клайн, Кук, Аке, Смит — Станислас (Мефам, 90+6), Гослинг, Сурман, Фрейзер (Дениэлс, 90+2) — Брукс (Айб, 68) — Кинг.
Челси: Аррисабалага — Эмерсон, Давид Луис, Рюдигер, Аспиликуэта — Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржиньо, Канте — Азар, Игуаин (Жиру, 65), Педро (Виллиан, 61).
Предупреждение: Сурман.
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