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Борнмут — Челси 4:0 Видео голов и обзор матча АПЛ

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Все голы встречи были забиты во втором тайме.

 

Челси сенсационно проиграл Борнмуту
Челси сенсационно проиграл Борнмуту
Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу Челси разгромно проиграл Борнмуту.

Нападающий хозяев Джошуа Кинг оформил дубль.

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Борнмут — Челси 4:0

Голы: Кинг, 47, 74 Брукс, 63, Дэниэлс, 90+5.

Борнмут: Боруц — Клайн, Кук, Аке, Смит — Станислас (Мефам, 90+6), Гослинг, Сурман, Фрейзер (Дениэлс, 90+2) — Брукс (Айб, 68) — Кинг.

Челси: Аррисабалага — Эмерсон, Давид Луис, Рюдигер, Аспиликуэта — Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржиньо, Канте — Азар, Игуаин (Жиру, 65), Педро (Виллиан, 61).

Предупреждение: Сурман.

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Теги: футбол, Челси, Борнмут, видео голов, обзор матча
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