Переключиться на мобильную версию
Тренды:

АПЛ: Борнмут разгромил Челси, Ливерпуль сыграл вничью с Лестером

Комментариев: 0
В чемпионате Англии по футболу состоялись заключительные матчи 24-го тура.
Ливерпуль и Лестер сильнейшего не выявили
Ливерпуль и Лестер сильнейшего не выявили
Getty Images

Ливерпуль — Лестер 1:1

Голы: Мане, 3 — Магуайр, 45+2

Ливерпуль: Алиссон — Вейналдум, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Кейта (Лаллана, 67), Хендерсон, Шакири (Фабиньо, 67) — Салах, Фирмино (Старридж, 82), Мане.

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл — Менди, Ндиди — Грей (Оказки, 84), Мэддисон (Чаудхери, 75), Олбрайтон — Варди (Ихеаначо, 90).

Предупреждения: Матип — Магуайр, Перейра, Чилвелл.

Тоттенхэм — Уотфорд 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 80, Льоренте, 87 — Кэткарт, 37.

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Вертонген (Ламела, 79), Алдервейрелд — Роуз, Сиссоко (Триппьер, 69), Уинкс, Эриксен, Орье (Лукас Моура, 46) — Сон Хын Мин, Льоренте.
Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Холебас, Янмат, Кэткарт — Капу, Клеверли (Уилмот, 66), Перейра, Хьюз —Деулофеу (Саксесс, 61), Дини.
Предупреждения: Мариаппа, Капу, Холебас, Саксесс

Борнмут — Челси 4:0
Голы: Кинг, 47, 74 Брукс, 63, Дэниэлс, 90+5.

Борнмут: Боруц — Клайн, Кук, Аке, Смит — Станислас (Мефам, 90+6), Гослинг, Сурман, Фрейзер (Дениэлс, 90+2) — Брукс (Айб, 68) — Кинг.

Челси: Аррисабалага — Эмерсон, Давид Луис, Рюдигер, Аспиликуэта — Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржиньо, Канте — Азар, Игуаин (Жиру, 65), Педро (Виллиан, 61).

Предупреждение: Сурман.

Саутгемптон — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 77 — Заа, 41.

Саутгемптон: Маккарти — Стивенс, Вестергор (Эльюнусси, 75), Беднарек — Таргетт, Хейбьерг (Слэттери, 84), Ромеу, Уорд-Проуз, Валери (Армстронг, 62) — Ингз, Редмонд.
Кристал Пэлас: Гуаита — Уан-Биссака, Томкинс (Дэнн, 90), Сако, ван Анхолт — Макартур, Миливоевич,  Куяте (Шлупп, 71) — Таунсенд, Заа, Айю.
 
Предупреждения: Хейбьерг​, Беднарек — Миливоевич, Уан-Биссака, Заа.
 
Удаление: Заа.
Поделись:
Теги: футбол, АПЛ, Ливерпуль, Лестер, Челси, Борнмут, Тоттенхэм, Уотфорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь