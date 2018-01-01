АПЛ: Борнмут разгромил Челси, Ливерпуль сыграл вничью с Лестером
Ливерпуль — Лестер 1:1
Голы: Мане, 3 — Магуайр, 45+2
Ливерпуль: Алиссон — Вейналдум, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Кейта (Лаллана, 67), Хендерсон, Шакири (Фабиньо, 67) — Салах, Фирмино (Старридж, 82), Мане.
Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл — Менди, Ндиди — Грей (Оказки, 84), Мэддисон (Чаудхери, 75), Олбрайтон — Варди (Ихеаначо, 90).
Предупреждения: Матип — Магуайр, Перейра, Чилвелл.
Тоттенхэм — Уотфорд 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 80, Льоренте, 87 — Кэткарт, 37.
Борнмут — Челси 4:0
Голы: Кинг, 47, 74 Брукс, 63, Дэниэлс, 90+5.
Борнмут: Боруц — Клайн, Кук, Аке, Смит — Станислас (Мефам, 90+6), Гослинг, Сурман, Фрейзер (Дениэлс, 90+2) — Брукс (Айб, 68) — Кинг.
Челси: Аррисабалага — Эмерсон, Давид Луис, Рюдигер, Аспиликуэта — Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржиньо, Канте — Азар, Игуаин (Жиру, 65), Педро (Виллиан, 61).
Предупреждение: Сурман.
Саутгемптон — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Уорд-Проуз, 77 — Заа, 41.
Полная версия правил