Официально: Арсенал арендовал Суареса

Хавбек Барселоны продолжит карьеру в Англии.

Лондонский Арсенал подписал полузащитника Барселоны Дениса Суареса. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.



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“Канониры“ арендовали 25-летнего хавбека до конца сезона. Кроме того, у Арсенала есть право выкупить испанца в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне испанец провел 8 матчей за каталонский клуб, в которых забил 2 мяча. Стоит отметить, что недавно Денис Суарес продлил контракт с Барселоной.

Ранее в СМИ сообщалось, что Барселону вскоре может покинуть вингер Филиппе Коутиньо.



