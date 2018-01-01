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Официально: Арсенал арендовал Суареса

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Хавбек Барселоны продолжит карьеру в Англии.
Денис Суарес
Денис Суарес
Getty Images

Лондонский Арсенал подписал полузащитника Барселоны Дениса Суареса. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
 

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“Канониры“ арендовали 25-летнего хавбека до конца сезона. Кроме того, у Арсенала есть право выкупить испанца в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне испанец провел 8 матчей за каталонский клуб, в которых забил 2 мяча. Стоит отметить, что недавно Денис Суарес продлил контракт с Барселоной.

Ранее в СМИ сообщалось, что Барселону вскоре может покинуть вингер Филиппе Коутиньо.


 

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Теги: Денис Суарес, Арсенал, Барселона, трансферы, футбол
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