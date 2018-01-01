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Во Франции обнаружили возможные обломки самолета Салы

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На французском пляже нашли часть кресел самолета.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
www.instagram.com/emilianosala9

Французские спасательные службы нашли возможные обломки от пропавшего самолета Piper PA-46, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала. 

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Cпасатели обнаружили части кресел на пляже полуострова Котантен во Франции. 

Предварительный осмотр дал возможность утверждать, что данные элементы салона были на пропавшем самолете, сообщает The Independent.

Напомним, 21-го января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала. После 4-х дней поисков полиция прекратила операцию, однако семья футболиста решила самостоятельно заняться этим.

Ранее эксперты назвали вероятную причину крушения воздушного судна.
 

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Теги: футбол, Эмилиано Сала, Нант, Кардифф Сити
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Источник: www.independent.co.uk

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