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Сульшер: Камбэк в матче с Бернли был потрясающим

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Главный тренер МЮ поделился своими впечатлениями от концовки поединка.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментиривал игру своей команды в матче 24-го тура АПЛ против Бернли (2:2).

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“Камбэк был просто невероятен, я чувствую, что это было потрясающе. У нас было много шансов, мы владели мячом и не заслуживали на поражение. Мы действительно сделали это ради себя.

В эпизоде с первым голом мы сами создали себе проблемы, но реакция футболистов была правильной. Мы разочаровали себя и наших болельщиков, но те, кто остался до конца, увидели типичную концовку матча на Олд Траффорд, так что это большой плюс“, - цитирует норвежского специалиста BBC Sport.

Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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Источник: www.bbc.co.uk

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