Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жиру отклонил предложение из Китая

Комментариев: 0
Француз пока не намерен покидать Челси.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Форвард Челси Оливье Жиру отказался переходить в клуб китайской Суперлиги Далянь Ифан. Об этом сообщает издание L`Equipe.

По информации источника, китайский клуб предлагал французскому нападающему зарплату в размере 10 млн евро в год.

Читай также: Сарри: Если Азар хочет уйти из Челси, он в праве это сделать

Сообщается, что одной из вероятных причин отказа Жиру является его желание бороться за место в основном составе Челси и сборной Франции.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел за Челси 27 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 5 голов.

Напомним, что Челси в это межсезонье уже покинул нападающий Альваро Мората.

Поделись:
Теги: Оливье Жиру, Челси, Далянь Ифан, Английская Премьер-лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь