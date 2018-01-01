Жиру отклонил предложение из Китая

Француз пока не намерен покидать Челси.

Форвард Челси Оливье Жиру отказался переходить в клуб китайской Суперлиги Далянь Ифан. Об этом сообщает издание L`Equipe.

По информации источника, китайский клуб предлагал французскому нападающему зарплату в размере 10 млн евро в год.

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Сообщается, что одной из вероятных причин отказа Жиру является его желание бороться за место в основном составе Челси и сборной Франции.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел за Челси 27 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 5 голов.

Напомним, что Челси в это межсезонье уже покинул нападающий Альваро Мората.