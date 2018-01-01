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Сарри: Если Азар хочет уйти из Челси, он в праве это сделать

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Главный тренер "синих" не будет удерживать бельгийца.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри объяснил ситуацию вокруг полузащитника Эдена Азара.

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“Эдену уже 28 лет. Если он хочет уйти, то, в таком случае, он в праве это сделать.

Я, конечно, надеюсь, что все будет иначе, и он захочет остаться здесь. У него есть потенциал и амбиции, чтобы стать лучшим игроком в Европе.

Моя работа состоит в том, чтобы улучшить его как футболиста и сделать так, чтобы он показывал максимальный результат“, - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Азар отклонил предложение Челси и ждет контракта от Реала.

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Теги: футбол, Челси, Эден Азар, Маурицио Сарри
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Источник: www.skysports.com

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