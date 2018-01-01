Гвардиола - о поражении Манчестер Сити: Мы играли очень медленно

Наставник "горожан" огорчен результатом матча против Ньюкасла.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии против Ньюкасла.

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“Я люблю свою команду. Она помогла мне заработать авторитет и репутацию в Англии. Знаю, как им тяжело сейчас, постараюсь им помочь. Я буду рядом с ними, они - невероятные игроки. Бывает, что матч идет не по плану. Но до этого мы выиграли 8 матчей подряд.

Сегодня мы играли очень медленно, нам не хватило самоотдачи. Мы пропустили с первого же удара, потом был пенальти. Мы проиграли много подборов и не были достаточно агрессивны. Но я все равно хочу поздравить Ньюкасл“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити первым открыл счет в матче благодаря голу Серхио Агуэро на 24-й секунде встречи, однако в итоге проиграл со счетом 2:1.

Вашему вниманию также другие результаты матчей 24-го тура АПЛ, которые состоялись 29-го января.