На матче Арсенал - Кардифф футболисты и болельщики почтили память пропавшего Салы
В матче 24-го тура чемпионата Англии лондонский Арсенал принимал Кардифф Сити (2:1), который переживает трагедию - пропажу новичка команды Эмилиано Салы.
Перед стартом поединка на табло стадиона появилось фото Салы, а игроки обеих команд провели минуту молчания в честь пропавшего футболиста.
Капитаны Месут Озил и Сулейман Бамба вынесли на поле букеты из нарциссов и желтых тюльпанов, которые положили в центр поля.
Болельщики также не остались равнодушными к этой ситуации, подняв специальные плакаты, которые окрасили весь Эмирейтс в желтый цвет.
Цветы на стадион принесли не только игроки и персонал клубов, но и простые болельщики.
Кроме того, на форме Кардиффа появился желтый цветок в честь Салы.
Такие же цветки фанаты прикрепили и на свою одежду.
Под аплодисменты зрителей футболисты, стоя под дождем, провели минуту молчания.
💙#ARSCAR #CityAsOne pic.twitter.com/xsa8DMwgh5— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 29 января 2019 г.
Напомним, 21-го января новичок Кардиффа Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, однако его самолет неожиданно пропал с радаров. Спустя четыре дня полиция прекратила поиски, однако семья футболиста решила заняться этим самостоятельно.
По имеющейся информации, самолет принадлежал агенту Уилли Маккэю, а его сын общался с Салой по поводу организации перелета. Также известно, что пилот воздушного судна не имел лицензию на перевозку пассажиров, а по профессии был механиком и сантехником.
Ранее сообщалось, что Кардифф собирается подать в суд на агента Эмилиано Салы за халатность.
Отмечалось, что причиной крушения самолета могло быть обледенение на крыльях.
Полная версия правил