На матче Арсенал - Кардифф футболисты и болельщики почтили память пропавшего Салы

Стадион Эмирейтс окрасился в желтый цвет в честь пропавшего игрока Кардифф Сити.

Эмирейтс окрасился в желтый цвет в поддержку пропавшего Эмилиано Салы Getty Images

В матче 24-го тура чемпионата Англии лондонский Арсенал принимал Кардифф Сити (2:1), который переживает трагедию - пропажу новичка команды Эмилиано Салы.

Перед стартом поединка на табло стадиона появилось фото Салы, а игроки обеих команд провели минуту молчания в честь пропавшего футболиста.

Арсенал и Кардифф Сити вместе с фанатами проводят минуту молчания Getty Images

Капитаны Месут Озил и Сулейман Бамба вынесли на поле букеты из нарциссов и желтых тюльпанов, которые положили в центр поля.

Капитаны команд вынесли букеты в честь Салы Getty Images

Болельщики также не остались равнодушными к этой ситуации, подняв специальные плакаты, которые окрасили весь Эмирейтс в желтый цвет.

Болельщики окрасили стадион в желтый цвет Getty Images

Цветы на стадион принесли не только игроки и персонал клубов, но и простые болельщики.

Фанаты также принесли цветы на стадион Getty Images

Кроме того, на форме Кардиффа появился желтый цветок в честь Салы.

Кардифф дополнил форму желтым цветком в честь Салы Getty Images

Такие же цветки фанаты прикрепили и на свою одежду.

Болельщики закрепили желтые цветы на своей одежде Getty Images

Под аплодисменты зрителей футболисты, стоя под дождем, провели минуту молчания.

Напомним, 21-го января новичок Кардиффа Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, однако его самолет неожиданно пропал с радаров. Спустя четыре дня полиция прекратила поиски, однако семья футболиста решила заняться этим самостоятельно.

По имеющейся информации, самолет принадлежал агенту Уилли Маккэю, а его сын общался с Салой по поводу организации перелета. Также известно, что пилот воздушного судна не имел лицензию на перевозку пассажиров, а по профессии был механиком и сантехником.

Ранее сообщалось, что Кардифф собирается подать в суд на агента Эмилиано Салы за халатность.

Отмечалось, что причиной крушения самолета могло быть обледенение на крыльях.