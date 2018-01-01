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Голкипер клуба из Англии показал жуткую травму лица и попросил оплатить ему новые зубы

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Вратарь Форест Грин Роверс попал в больницу после столкновения с игроком соперника.
Гетин Джонс нанес удар Джеймсу Монтгомери
Гетин Джонс нанес удар Джеймсу Монтгомери
twitter.com/FGRFC_Official

В рамках Второй лиги Англии Форест Грин Роверс на своем поле принимал Мансфилд Таун (1:1).

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Во время поединка неприятная ситуация произошла с голкипером хозяев поля Джеймсом Монтгомери. Мансфилд проводил атаку, и Монтгомери получил сильный удар по лицу от Гетина Джонса.

В итоге 24-летнего голкипера доставили в больницу, а он сам решил поделиться фотографией своей жуткой травмы при помощи аккаунта в Twitter.

Травма Джеймса Монтгомери
Травма Джеймса Монтгомери
twitter.com/JMontgomery94

“По дороге в больницу, создайте благотворительную страницу, если кто-то хочет помочь мне оплатить мои новые зубы...“, - шутливо написал Монтгомери.

Ранее сообщалось, что капитан Кардифф Сити Шон Моррисон едва не умер от разрыва аппендикса.

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Теги: Англия, Вторая лига, футбол, травма, фото
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