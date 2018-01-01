Ньюкасл - Манчестер Сити 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Манчестер Сити неожиданно потерпел поражение в матче чемпионата Англии.

Ньюкасл сумел обыграть Манчестер Сити в матче АПЛ Getty Images

В матче 24-го тура чемпионата Англии Ньюкасл принимал Манчестер Сити.

Гости стремительно открыли счет благодаря голу Серхио Агуэро на 24-й секунде поединка, однако это не помогло им выиграть - два пропущенных гола во втором тайме лишили “горожан“ важных трех очков.

Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл - Манчестер Сити:

Ньюкасл - Манчестер Сити 2:1

Голы: Рондон, 66, Ричи, 80 (с пенальти) - Агуэро, 1

Ньюкасл: Дубравка - Йедлин, Шер, Лассельс, Лежен, Ричи - Перес (Манкильо, 90+1), Хейден, Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 87) - Рондон

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило (Гюндоган, 83) - Де Брюйне (Б. Силва, 65), Фернандиньо, Д. Силва - Стерлинг, Агуэро, Сане (Габриэль Жезус, 73)

Предупреждения: Перес, Шер - Де Брюйне, Стерлинг