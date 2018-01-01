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Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Красные дьяволы" с трудом вырвали ничью в матче против Бернли.

Поль Погба в матче против Бернли
Поль Погба в матче против Бернли
Getty Images

Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Бернли в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

Манкунианцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели вырвать ничейный результат в последние минуты поединка. Это первая ничья для Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера “красных дьяволов“.

Смотрите видео голов и обзор матча МЮ - Бернли:

Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2
Голы: Погба, 87 (с пенальти), Линделеф, 90+2 - Барнс, 51, Вуд, 81.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Линделеф, Джонс, Шоу - Перейра, Матич, Погба - Мата, Лукаку Рашфорд.

Бернли: Хитон - Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор - Хендрик, Корк, Вествуд, Макнейл - Барнс, Вуд.

Предупреждения: Мата - Барнс, Тэйлор, Корк.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Бернли, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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