Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Красные дьяволы" с трудом вырвали ничью в матче против Бернли.

Поль Погба в матче против Бернли Getty Images Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Бернли в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели вырвать ничейный результат в последние минуты поединка. Это первая ничья для Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера “красных дьяволов“. Смотрите видео голов и обзор матча МЮ - Бернли: Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2

Голы: Погба, 87 (с пенальти), Линделеф, 90+2 - Барнс, 51, Вуд, 81. Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Линделеф, Джонс, Шоу - Перейра, Матич, Погба - Мата, Лукаку Рашфорд. Бернли: Хитон - Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор - Хендрик, Корк, Вествуд, Макнейл - Барнс, Вуд. Предупреждения: Мата - Барнс, Тэйлор, Корк.

Горемыкина Екатерина