Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
"Красные дьяволы" с трудом вырвали ничью в матче против Бернли.
Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Бернли в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
Манкунианцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели вырвать ничейный результат в последние минуты поединка. Это первая ничья для Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера “красных дьяволов“.
Смотрите видео голов и обзор матча МЮ - Бернли:
Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2
Голы: Погба, 87 (с пенальти), Линделеф, 90+2 - Барнс, 51, Вуд, 81.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Линделеф, Джонс, Шоу - Перейра, Матич, Погба - Мата, Лукаку Рашфорд.
Бернли: Хитон - Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор - Хендрик, Корк, Вествуд, Макнейл - Барнс, Вуд.
Предупреждения: Мата - Барнс, Тэйлор, Корк.
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