Агуэро забил гол в ворота Ньюкасла за 24 секунды

Аргентинец быстро открыл счет в матче чемпионата Англии.

В рамках 24-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле принимает Манчестер Сити.

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Счет в поединке открыл форвард “горожан“ Серхио Агуэро. Аргентинец умудрился закинуть мяч в сетку спустя 24 секунды после стартового свистка.

Стоит сказать, что это самый быстрый гол Манчестер Сити в АПЛ за последние 5 лет - в ноябре 2013 года Хесус Навас забил гол через 13 секунд после начала матча с Тоттенхэмом.

Напомним, украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на матч с Ньюкаслом.