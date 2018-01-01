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Агуэро забил гол в ворота Ньюкасла за 24 секунды

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Аргентинец быстро открыл счет в матче чемпионата Англии.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле принимает Манчестер Сити.

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Счет в поединке открыл форвард “горожан“ Серхио Агуэро. Аргентинец умудрился закинуть мяч в сетку спустя 24 секунды после стартового свистка.

Стоит сказать, что это самый быстрый гол Манчестер Сити в АПЛ за последние 5 лет - в ноябре 2013 года Хесус Навас забил гол через 13 секунд после начала матча с Тоттенхэмом. 

Напомним, украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на матч с Ньюкаслом.

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Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, гол, видео
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