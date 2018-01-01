Клопп: Я не вздрагиваю перед телевизором, когда Манчестер Сити забивает гол

Наставник Ливерпуля поделился мнением о своем главном сопернике в чемпионате Англии.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал соперничество с Манчестер Сити в чемпионате Англии.

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“Мне не важно, что матч “горожан“ с Ньюкаслом состоится до нашей игры. Я настраиваю себя на то, что Манчестер Сити сейчас будет побеждать в каждом матче АПЛ. Они выиграют у Ньюкасла, я в этом уверен, но я все равно буду смотреть этот поединок.

Могу сказать за себя - я не вздрагиваю перед телевизором каждый раз, когда игроки Манчестер Сити забивают гол. Это не так. Я считаю, что нам нужно думать о своей работе, а не о результатах других команд. Ожидаю, что мы будем лидировать в АПЛ с отрывом в 1 очко“, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, по итогам 23-х туров Ливерпуль опережает Манчестер Сити в турнирной таблице чемпионата на 4 очка. Сейчас “горожане“ проводят матч с Ньюкаслом.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль оформил первый зимний трансфер.